Симоненко думает, что референдум по Конституции придерживают до ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Скорее всего, это будет после ноября. До ноября, пока не будет решен вопрос с ассоциацией Украина-ЕС, по всей видимости, этот вопрос не будет подниматься. Но после ноября этот вопрос уже могут поднимать», - подчеркнул лидер коммунистов.

Говоря о готовящихся изменениях в Конституцию, П.Симоненко сказал: «По той информации, которой мы располагаем, речь идет об изменении политической системы выборов, то есть введение полной мажоритарной системы, это сокращение количества депутатов практически в два раза, потому что предположительно обсуждается у них вопрос о том, что округ будет включать 300 тыс. избирателей, это двухпалатный парламент».

По его словам, если будет двухпалатный парламент в Украине, то «в нижней палате будут те, кто сегодня составляет список журнала Forbes, а верхней палате будут представители, которые сегодня через администрации руководят областями».

П.Симоненко считает, что таким образом власть в Украине будет узурпирована.

На вопрос журналистов, кто готовит изменения, П.Симоненко ответил: «Безусловно, те, кто находится во власти. Администрация Президента? Возможно, я не исключаю этого, но, может быть, не напрямую».