В Харьков для проведения общеукраинской акции протеста “Вставай, Украина!” прибыли лидеры оппозиционных фракций Виталий Кличко, Олег Тягнибок и Арсений Яценюк.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас оппозиционные политики прибыли на площадь Розы Люксембург, откуда начнется шествие участников акции “Вставай, Украина!”.

О.Тягнибок, В.Кличко и А.Яценюк вместе с несколькими десятками оппозиционных депутатов возглавили колонну своих сторонников.

По данным милиции, в акции принимают участие около 1 тыс. человек, однако по оценкам журналистов, участниками акции являются несколько тысяч человек.

Оппозиция развернула в центре площади Розы Люксембург большой национальный флаг Украины.

Кроме того, участники шествия держат национальные флаги, флаги ВО “Батькивщина”, ВО “Свобода” и партии “УДАР”.

Участники акции скандируют: “Банду геть!”, “Зека геть!”, а также выкрикивают лозунги в поддержку лидеров оппозиционных фракций.

В эти минуты руководители оппозиционных фракций проводят брифинг. Судя по объявлениям из громкоговорителя, шествие “Вставай, Украина!” в Харькове изменило свой маршрут и будет проходить от площади Розы Люксембург до здания Харьковского городского совета, а не до здания Апелляционного суда Харьковской области, где в 16.00 начнется очередное заседание Киевского райсуда Харькова по делу относительно ЕЭСУ.

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Стоит отметить, что площадь Розы Люксембург с одной стороны заграждена трамваями, которые стоят впритык друг к другу таким образом, что люди не могут пройти между вагонами. С другой стороны площади образовался сплошной затор из автомобилей.

Кроме того, по улице Университетской коммунальные службы проводят ремонтные работы. Улица перекрыта автомобилем аварийной газовой службы и экскаватором.

В конце улицы Университетской на выходе на площадь Розы Люксембург открыт дорожный люк, из которого льется небольшой фонтан воды, которая течет на площадь, где собрались люди.

Однако в эти минуты над ликвидацией этого прорыва водопроводной воды никто не работает.

По периметру площади Розы Люксембург сосредоточено большое количество милиции.