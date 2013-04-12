В больницу к Тимошенко прибыл Яценюк - Турчинов и Луценко добираются

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.05 А.Яценюк зашел на территорию медицинского заведения.

С ним также прибыли народные депутаты Роман Забзалюк и Андрей Кожемякин.

По словам А.Яценюка, в соответствии с действующим законодательством, Государственная пенитенциарная служба обязана предоставить право на встречу с Ю.Тимошенко, поскольку она подала письменное ходатайство с просьбой о такой встрече.

Отвечая на вопрос журналистов, почему в больницу не прибыли Юрий Луценко и Александр Турчинов, А.Яценюк сказал, что они сейчас едут в ЦКБ “Укрзализныци”.

А.Яценюк также заметил, что на харьковскую площадь Руднева, откуда сегодня планируется начать акцию “Вставай, Украина!”, городская власть пригнала несколько десятков маршрутных автобусов, а на Московском проспекте Харькова, где непосредственно будет проходить оппозиционная акция, по непонятным причинам установлены «канализационные машины».

А.Яценюк подчеркнул, что, несмотря на это, шествие состоится.