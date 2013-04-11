Тюремщики: Тимошенко отказалась ехать в суд - хочет встретиться с Луценко

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове, завтра, 12 апреля, вместо участия в заседании Киевского райсуда г.Харькова по делу ЕЭСУ запланировала встречу с политиками Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Юрием Луценко.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС), передает корреспондент УНИАН.

«Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает о том, что осужденная Тимошенко вместо поездки в суд запланировала проведение партийного совещания, в частности, с участием Ю.Луценко, А. Яценюка и А. Турчинова. Об этом говорится в ее заявлениях от 11 апреля на имя руководства Качановской исправительной колонии», - сообщили в пенитенциарной службе.

По информации ведомства, в одной из своих заявлений Ю.Тимошенко отмечает, что «отказывается ехать в Киевский районный суд г. Харькова на заседание, которое запланировано на 12 апреля, потому что «не желает наносить вред своему здоровью».

«Но в то же время, в другом заявлении, она требует от пенитенциарной службы обеспечить ее встречу с А.Яценюком, Ю.Луценко и А.Турчиновым, время проведения которого Тимошенко назначила на 10 часов 12 апреля с.г.», - отмечают в пенитенциарной службе.

Одновременно в ГПтСУ подчеркнули, что ни один из приглашенных на встречу Тимошенко политиков к руководству пенитенциарной службы с письменными запросами на встречу с ней не обращался.