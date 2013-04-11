Канивец уже просится назад в «Батькивщину», но ставит условие

Народный депутат Олег Канивец не видит оснований для сложения депутатского мандата, поскольку считает, что он не нарушил присягу, которую он давал Объединенной оппозиции выйдя из фракции «Батьквщина», поскольку его политическая позиция полностью совпадает с позицией оппозиции.

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«На сегодняшний день, ни одного принципиального различия моей политической позиции от фракции «Батькивщиина» нет. Я поддержу все решения фракции, я голосую за все законопроекты, и я это обещаю делать в будущем, поэтому причины сложения мандата пока не существует», - заявил Канивец.

Канивец отметил, что его выход из фракции был согласован с Анатолием Гриценко. «Мой уход согласован с Гриценко - выйду тогда, когда не смогу реализовать себя. Меня оскорбляет, когда меня называют тушкой. Я не тушка, я не пошел к власти. Я никогда не поддерживал этот преступный режим и поддерживать не собираюсь», - отметил он.

Также, Олег Канивец утверждает, что он не получал никаких денег за выход из фракции, и готов отозвать свое заявление, если ОО «Батькивщина» учтет его требование.

«Я никаких денег не получал, потому что я в никаком сговоре с властью не состою. Возможно, кому-то давали деньги кроме меня. Я к этому не имею отношения», - отметил Канивец.

«Вчера я завез заявление на имя председателя фракции, что мое заявление от 3 апреля может быть отозвано, если учтут мое требование, которое я ставлю перед руководством фракции несколько месяцев - забрать из моего округа Виктора Швеца», - подчеркнул он.

Также народный избранник считает, что председатель Верховной Рады Владимир Рыбак подставил его, объявив его заявление о выходе из фракции во время так называемого выездного заседания парламента.

«Мое заявление датировано третьим апреля, и то, что сделал Рыбак - меня банально, просто, подставили. О существовании еще трех заявлений я ни слухом ни духом не знал, меня застало это заявление на Грушевского 5, когда я смотрел по телевидению, что происходит на Банковой», - отметил Канивец.