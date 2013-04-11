Томенко раскритиковал ход подготовки к 200-летию Шевченко

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Хмельницком политик заявил журналистам, что хоть и критикует советскую власть, но к 150-летию Тараса Шевченко были отремонтированы дороги и “народ говорил: “Спасибо Тарасу за шифер и трассу”.

“Пока еще я не увидел уважения действующего правительства к Шевченко и Черкассам”, - подчеркнул народный депутат.

“Для Шевченко нужно сделать максимально. Во-первых, популяризовать неизвестные его произведения и наследие. Во-вторых, упорядочить дорожное сообщение от Киева до Канева. В-третьих, достроить Дворец культуры, который стоит посреди Канева. Шевченко не нужна ни новая церковь возле Чернечей горы Московского патриархата – он десять раз в могиле перевернется; ни мраморный иконостас”, - считает Н.Томенко.

Со своей стороны заместитель председателя партии ВО “Батькивщина” пообещал до следующего года обменять в школах Хмельницкой области автопортреты старого Шевченко на молодого и издать ежегодник в виде записной книжки с 365 афоризмами и иллюстрациями Великого Кобзаря.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Указом Президента Украины Виктора Януковича 2014 год объявлен годом Т.Шевченко.

6 марта 2013 года Президент Украины отметил, что гуманитарный блок правительства должен больше внимания уделять работе по празднованию 200-летия Тараса Шевченко. Он также пообещал, что при пересмотре государственного бюджета, будут предусмотрены средства на все необходимые мероприятия в 2014 году.