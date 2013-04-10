Главное за день: обзор топ-новостей

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Южная Корея просит Китай и Россию помочь сдержать КНДР

Правительство Южной Кореи обратилось к России и КНР с просьбой оказать помощь в сдерживании КНДР от дальнейших военных провокаций, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на заявление главы южнокорейского МИД Юн Бен Се.

Охотник за металлоломом устроил диверсию на Одесской железной дороге

В Одессе задержан злоумышленник, перерубивший 14 магистральных кабелей, обеспечивающих движение поездов.

В ЕС заявляют, что освобождение Луценко не меняет «всей игры»

Освобождения бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко недостаточно для подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной до Вильнюсского саммита "Восточного партнерства", запланированного на конец ноября.

Высший спецсуд оставил в силе второй приговор Луценко

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил в силе второй приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, связанный с расследованием дела об отравлении кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Россияне стали хуже относиться к Украине (опрос)

На 5% уменьшилось количество россиян, которые положительно относятся к Украине, свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.

За «расстройство здоровья» Ландика модели грозит тюрьма

Ленинским райуправление МВД в городе Луганске открыто уголовное производство по Марии Коршуновой по статье 125 УК Украины "умышленное причинение телесных повреждений, повлекших расстройство здоровья" Романа Ландика.

Власенко: Власть имеет все юридические механизмы для освобождения Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что власть имеет в своем распоряжении все юридические механизмы для освобождения Тимошенко из тюрьмы.

Ставицкий надеется, что Нафтогаз перестанет быть убыточным уже в 2013 году

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает на то, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2013 году выйдет на безубыточность.

Поляки почтили память жертв Смоленской авиакатастрофы

Сегодня в Польше отмечают третью годовщину Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизни 96 польских граждан во главе с Президентом Лехом Качиньским.

Южная Корея приготовилась к ракетному удару КНДР

Южнокорейский министр иностранных дел Юн Бен Се (Yun Byung-se) заявил 10 апреля, что запуск баллистической ракеты со стороны КНДР может произойти в любой момент.

Через неделю в Украину прибудет инспекция из ЕС

17 апреля в Украину прибудут представители Европейского Союза для ознакомления с ситуацией в стране накануне принятия решения по Соглашению об ассоциации.

Спикер ВР говорит, что тушка-Немилостивый написал новое заявление

Депутат Немилостивый написал еще одно заявление, где говорится о сложении им полномочий вместе с Яценюком, - говорит Рыбак.

Украина в апреле увеличила поставки газа через Польшу в 4,4 раза

Украина за первую неделю апреля увеличила среднесуточные поставки газа через Польшу в 4,4 раза - до 3,5 млн куб. м

Три лидера оппозиции сегодня «поднимают» Ровно

В Ровно проходит акция "Вставай, Украина!".