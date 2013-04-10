Через неделю в Украину прибудет инспекция из ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал председатель Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский.

Он отметил, что представители правительств Германии, Хорватии и Польши, отвечающие за вопросы, связанные с ЕС, приедут для ознакомления с ситуацией в Украине накануне принятия решения по Соглашению об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.