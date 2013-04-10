Украина в апреле увеличила поставки газа через Польшу в 4,4 раза

Украина за первую неделю апреля увеличила среднесуточные поставки газа через территорию Польши в 4,4 раза по сравнению с мартом - до 3,5 млн кубометров с 0,8 млн кубометров, что позволило импортировать за первые семь дней текущего месяца почти 25 млн кубометров газа – больше, чем за весь март.

Об этом свидетельствуют оперативные данные польской компании - оператора газотранспортной системы Gaz System S.A., которыми располагает УНИАН.

В то же время, данные польской компании свидетельствуют о том, что Украина не использует на 100% максимальные технические возможности, которые до апреля позволяли прокачивать до 4 млн кубометров газа, а с начала текущего месяца - 5 млн кубометров в сутки (по украинским данным).

C апреля среднесуточные поставки составляли от 2,9 до 4,6 млн кубометров, в то время, как в марте - от около 0,3 до 1,7 млн кубометров.

В феврале к январю среднесуточные поставки увеличились до 1,6 с 1,3 млн кубометров в сутки.

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По окончательным данным Gaz System, за первые два месяца текущего года Украина через Польшу импортировала по контракту с немецкой компанией RWE Supply & Trading около 85 млн кубометров газа.

В марте, по оперативным данным, через Польшу в Украину поставлено 24,4 млн кубометров газа.

Gaz System, отвечая запрос на УНИАН, сообщила, что фактически максимально возможный объем, который можно прокачать в Украину через пункт "Хермановице", составляет 4,8 млн кубометров в сутки, объяснив разницу в данных с украинским "Укртрансгазом" разной методикой оценки.

В компании также отметили, что газ физически поставляется с территории Польши в Украину, а не с использованием схем "виртуального реверса".

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-феврале сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Справка УНИАН. С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

Украина в январе 2013 года импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.