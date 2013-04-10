Высший спецсуд оставил в силе второй приговор Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей Высшего спецсуда.

Постановление объявлялось в отсутствие Ю.Луценко и его защитника Ирины Луценко.

Как отмечается в решении, судом первой инстанции было принято решение о том, что в действиях Ю.Луценко, бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Олега Павленова и Владимира Тарасенко усматривается преступная халатность, а потому ошибкой является позиция защиты относительно доводов, приведенных в пользу осужденных.

В то же время, адвокаты заметили, что сегодняшнее решение суда никоим образом не повлияет на судьбу Ю.Луценко, поскольку приговор по этому делу был поглощен более строгим предыдущим приговором, которым Ю.Луценко был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, Высший спецсуд на минувшей неделе начал рассмотрение кассационной жалобы Ю.Луценко на приговор по второму уголовному делу. Этим приговором Печерский районный суд Киева в августе 2012 года приговорил экс-министра к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в служебной халатности при расследовании уголовного дела об отравлении в 2004 году кандидата в президенты В.Ющенко.

В частности, Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД В.Тарасенко и О.Павленова обвиняли в том, что в рамках расследования дела об отравлении В.Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) относительно Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред правам, свободам и интересам В.Давиденко, которые охраняются законом», говорилось в обвинительном заключении.

Ранее, 3 апреля, Высший спецсуд отклонил кассацию Ю.Луценко по первому уголовному делу, по которому он был приговорен к 4 годам лишения свободы за служебные злоупотребления.

В то же время 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании Ю.Луценко, после чего экс-министр был освобожден из колонии.