Южная Корея просит Китай и Россию помочь сдержать КНДР

"Правительство (Южной) Кореи путем тесного сотрудничества с Китаем и Россией продолжает предпринимать попытки убедить Северную Корею изменить свою позицию", - цитирует агентство слова министра иностранных дел Южной Кореи.



Как сообщает РИА Новости, в ходе своего выступления Юн Бен Се также отметил единство международного сообщества по преодолению "провокационных угроз со стороны Северной Кореи". Кроме этого, как сообщалось ранее, глава южнокорейского МИД призвал стран-участниц АСЕАН к "активному участию"в вопросе разрешения проблемы на Корейском полуострове.

Отношения между КНДР и Южной Кореей значительно ухудшились за последнее время. В начале апреля появились предположения о том, что Северная Корея может осуществить тестовый пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан". Считается, что дальность полета такой ракеты составляет около 3-4 тысяч километров.

Представители американской и южнокорейской разведки считают, что пуск ракеты может быть осуществлен в любое время, начиная с 10 апреля. Кроме этого, как сообщили в среду южнокорейские СМИ, Северная Корея может осуществить пуск сразу нескольких ракет типа "Скад"и "Нодон"с различных площадок на территории страны в случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан".

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2012 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. Совет Безопасности ООН принял резолюции с требованием к КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. Ранее в апреле власти КНДР объявили о планах по возобновлению работ на предприятии по обогащению урана в Йонбене.