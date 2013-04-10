В ЕС заявляют, что освобождение Луценко не меняет «всей игры»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом во вторник заявил представитель Европейской службы внешних действий Райнхольд Брендер на заседании круглого стола на тему “Европейская политика соседства – Восточное измерение: Прогресс с реформами”.

“Что касается саммита “Восточного партнерства”, многое будет зависеть от того, что сделают наши партнеры”, - сказал он.

Р.Брендер обратил внимание на выводы по Украине, принятые Советом иностранных дел ЕС в декабре прошлого года, в которых отмечается необходимость в решительных действиях и ощутимом прогрессе Украины в реформировании избирательного законодательства, решении вопросов выборочного правосудия и продолжении реформ, начатых ранее в рамках Повестки дня ассоциации.

“Мы пока еще не увидели широкого решительного движения в этом направлении от Украины”, - сказал Р.Брендер.

“Конечно, помилование Ю.Луценко – положительный шаг, но мы должны увидеть, что будет сделано дальше”, - прибавил он.

Представитель Европейской службы внешних действий подчеркнул, что освобождение Ю.Луценко не изменяет “всю игру”, а Украина еще должна продемонстрировать прогресс в других сферах. “Есть длинный перечень тем, которые должны быть охвачены”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.