Три лидера оппозиции сегодня «поднимают» Ровно

В Ровно началась акция оппозиционных сил “Вставай, Украина!”, в которой принимают участие лидеры трех оппозиционных сил Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, в 17.30 участники акции отправились от кафедрального Свято-Покровского собора к Площади Независимости по улице Соборной. В акции принимают участие более 3 тысяч человек. Приблизительно такое же количество участников акции ожидает на Площади Независимости. Участники акции выкрикивают лозунги “Банду долой!” и “Юле - волю!”, несут партийные флаги ВО “Батькивщина”, Партии УДАР и ВО “Свобода”, а также государственные и красно-черные флаги.

Перед началом акции во время подхода к прессе лидер УДАРа В.Кличко сказал, что наступило время перезагрузить нынешнюю власть, поскольку она ничего хорошего гражданам Украины не делает.

Лидер ВО “Свобода” О.Тягнибок сообщил, что следующая акция “Вставай, Украина!” состоится послезавтра в Харькове, а затем в Полтаве.

По его словам, до 18 мая акция пройдет во всех областных центрах Украины.

Лидер “Батькивщины” А.Яценюк сообщил, что оппозиция будет проводить собрания и депутатские собрания в Киеве и во всех областных центрах с требованием отменить незаконные решения Верховной Рады Украины, которые были приняты народными депутатами Украины от Партии регионов на улице Банковой.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая будет длиться два месяца.

Основное требование оппозиции - отставка Президента Виктора Януковича.

Оппозиция уже провела акцию “Вставай, Украина!” в Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Житомире и Луцке.

12 апреля акция состоится в Харькове, 13 апреля - в Полтаве, 14 апреля – в Чернигове.