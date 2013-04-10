Власенко: Власть имеет все юридические механизмы для освобождения Тимошенко

"Янукович эту проблему создал, и Янукович должен эту проблему решить тем способом каким он считает нужным. Тимошенко должна выйти политически и юридически реабилитированной, как человек, который не совершал инкриминируемых ей преступлений. Все остальное – это пустая болтовня", - сказал С.Власенко, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

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Защитник напомнил, что за все время пребывания Ю.Тимошенко в заключении Президенту В.Януковичу было направлено свыше 100 разных ходатайств о помиловании экс-премьера. "Такие ходатайства уже есть, будут и еще. Но вопрос в другом – не хочет Янукович отпускать Тимошенко. Вот когда захочет – будет миллион вариантов. А почему все отвергают вариант приведения статей 364 и 365 к требованиям Международной конвенции по борьбе с коррупцией? И тогда Тимошенко на свободе сразу. А почему отбрасывают другие варианты – пересмотр решения Печерского суда по новым обстоятельствам?", - прибавил он.

"Не нужно обсуждать вопрос освобождения Юлии Тимошенко, основываясь на каких-то юридических анализах. Это полностью политический вопрос. Если будет на то воля Януковича, она будет освобождена. Не будет воли Януковича, она не будет освобождена. Говорить о не завершении юридических процедур – это сказочки для детей. Они завтра откроют дело, что она лично распяла Христа, послезавтра – что она украла ваши сапоги, потом еще, еще и еще, а затем будут говорить – "а теперь давайте дождемся окончания юридической процедуры. Это маразм", - заявил С.Власенко.

В качестве еще одного аргумента защитник привел пример помилования экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, которое состоялось с нарушением юридической процедуры, установленной властью. "Одна кассация Юрия Луценко рассматривалась 4 апреля, рассмотрение другой было назначено на 10 апреля, что еще раз свидетельствует, что по этим делам нет юридической составляющей", - объяснил он.

При этом в сообщении напоминается, что в апреле 2012 года главы христианских церквей обратились к Президенту В.Януковичу с ходатайством об освобождении Ю.Тимошенко от дальнейшего отбывания наказания. "Мы просим удовлетворить это ходатайство и своим решением помиловать Юлию Тимошенко, полностью освободив ее от отбывания наказания. Мы также просим использовать предоставленные вам Конституцией Украины полномочия для срочной реализации радикальных и обстоятельных перемен в сфере государственной политики по соблюдению прав и свобод в украинском обществе, в частности, в части судопроизводства", - говорилось в обращении, которое подписали глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, глава Греко-католической церкви Святослав Шевчук, управляющий делами Римо-католической церкви Маркиан Трофимяк и другие представители христианских церквей.

В марте 2012 года с аналогичным ходатайством к В.Януковичу обратились Герои Украины, представители украинской интеллигенции, писатели, художники, научные работники и выдающиеся общественные и политические деятели. "Мы глубоко убеждены, что Вам, господин Президент, следует подняться выше личных обид, чтобы наконец исправить эту ненормальную ситуацию и остановить страну от дальнейшего сползания в хаос политической вендетты, общественного противостояния и беззакония. Для этого Вам нужно лишь изменить Положение о порядке осуществления помилования и закрепить право хлопотать о помиловании не только осужденному человеку, но и предоставить это право родственникам и другим гражданам Украины. Просим рассматривать это письмо как наше официальное ходатайство о помиловании Юлии Тимошенко", - говорилось в тексте документа за подписью свыше 100 человек, в том числе Героев Украины, народных депутатов, священников, бывших политзаключенных, выдающихся общественных и политических деятелей.

Кроме того, под требованием к В.Януковичу освободить экс-премьера подписались свыше 20 тыс. граждан Украины, отмечается на сайте Ю.Тимошенко.