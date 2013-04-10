Охотник за металлоломом устроил диверсию на Одесской железной дороге

В Одессе задержан злоумышленник, перерубивший 14 магистральных кабелей, обеспечивающих движение поездов.

Об этом УНИАН сообщили в секторе по связям с общественностью Управления МВД на Одесской железной дороге.

По данным пресс-службы, работники линейного отдела на станции Одесса-Главная УМВД Украины на Одесской железной дороге установили личность злоумышленника, который повредил магистральные кабели, обеспечивающие движение поездов, чем вызвал задержку движения 55-ти поездов на длительное время.

«Сообщение о том, что на перегоне ст. Черноморская - ст. Буялык неизвестные лица повредили кабели средств центра блокирования движения на железной дороге поступило в дежурную часть милиции в 01.40. Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, обнаружила раскопанную пятиметровую траншею и 14 перерубленных магистральных кабелей», - сообщили в пресс-службе.

Опросив местных жителей, правоохранители установили, что попытка кражи кабеля и диверсию на железной дороге совершил 36-летний ранее судимый житель одного из сел Ивановского района Одесской области.

Мужчина сознался в совершении данного правонарушения, объяснив свои действия тем, что планировал похитить, по его мнению, неработающие магистральные кабели для последующей сдачи в пункт приема металлолома. При помощи лопаты и топора он раскопал и перерубил кабели, но увидев, что отключилась вся сигнализация железной дороги, скрылся с места происшествия.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 277 «Повреждение путей сообщения и транспортных средств» УК Украины.