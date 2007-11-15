Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил государственный визит в Израиль и отбыл в Киев.

Как сообщал УНИАН, государственный визит В.ЮЩЕНКО в Государство Израиль продолжался 13-15 ноября.

В ходе визита Президент, в частности, встретился с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ, со спикером Кнессета (парламента) Далией ИЦИК и премьер-министром Эхудом ОЛЬМЕРТОМ.

Также В.ЮЩЕНКО посетил Мемориальный комплекс-музей «Яд-Вашем», где осмотрел экспозицию и принял участие в возложении венка к памятнику жертвам Холокоста.

Кроме того, Президент Украины посетил Палестинскую Национальную Автономию, где провел встречу с Президентом Национальной Автономии Махмудом АББАСОМ.

Кроме того, в Иерусалиме В.ЮЩЕНКО встретился с Патриархом Иерусалимским Теофилом III.