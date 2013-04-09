МИД: Помилование Луценко следует рассматривать как шаг на пути евроинтеграции

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что решение Президента Виктора Януковича о помиловании экс-министра внутренних дел Юрия Луценко следует рассматривать в широком контексте проведения первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, решение принято в рамках реализации политики главы государства относительно декриминализации и гуманизации законодательства Украины, направленного на его приведение в соответствие с европейскими стандартами по защите прав и свобод человека.

Е.Перебыйнис напомнил, что европейские институты высоко оценили подписание Президентом Украины указа о помиловании 6 осужденных, в том числе бывших правительственных чиновников Юрия Луценко и Георгия Филипчука.

“Его следует рассматривать в более широком контексте проведения определенных Президентом и правительством Украины экономических и социальных реформ, предусмотренных Повесткой дня ассоциации Украина-ЕС, реформирования системы правосудия и избирательного законодательства, реализации других важных первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС”, - сказал Е.Перебыйнис.

Он отметил, что Украина намерена продолжать тесное взаимодействие с институтами и государствами - членами Европейского Союза по всем вопросам, представляющих интерес в отношениях.

“Рассчитываем на принятие позитивного решения по подписанию во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» в ноябре Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», - отметил Е.Перебыйнис.

Он также отметил, что правительство Украины продолжает выполнять план первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Г.Филипчука.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь этого года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

Лидеры Евросоюза по итогам последнего саммита Украина-ЕС, который состоялся в феврале с.г. в Брюсселе, заявили, что ожидают большего прогресса от украинской власти в исполнении условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации.

Европейские политики отметили, что украинская власть должна продемонстрировать конкретные достижения до мая этого года, поскольку ЕС нуждается еще в дополнительном времени на внутренние процедуры, чтобы Соглашение об ассоциации могло быть подписано на саммите в ноябре 2013 года.