Кириленко обещает коалицию 23 ноября (обновленная)

Председатель Политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заверяет, что демократическая коалиция между Блоком Юлии Тимошенко и НУ-НС будет создана в первый день работы Верховной Рады VI созыва - 23 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«23 ноября мы подпишем уже в юридическом плане соглашение о коалиции демократических сил между БЮТ и НУ-НС», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, именно с этого момента начнется работа, определенная Программой деятельности коалиции.

«После этого мы сделаем все возможное и все, от нас зависящее, чтобы руководство парламента и комитетов было избрано быстро. И состав Кабмина был проголосован в парламенте также в короткие сроки», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также исключил, что оппоненты БЮТ и НУ-НС могут сорвать открытие первой сессии ВР и таким образом поставить под угрозу подписание соглашения о создании коалиции.

«Вопрос демократической коалиции мы решим, потому что она уже парафирована, и все необходимые на этом этапе решения уже приняты», - сказал он.

При этом В.КИРИЛЕНКО не исключил, что оппоненты БЮТ и НУ-НС будут действительно бороться за то, чтобы демократическая коалиция не была создана.

Как сообщал УНИАН, 15 октября лидеры Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная самооборона” парафировали соглашение о создании демократической коалиции. Соглашение подписали Юлия ТИМОШЕНКО и В.КИРИЛЕНКО.

Согласно официальными результатами выборов, объявленными ЦИК, от БЮТ в парламент избраны 156 народных депутатов, от блока "Наша Украина - Народная самооборона" – 72. То есть, в целом в коалицию должны войти 228 депутатов.