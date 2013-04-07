Милиция просит оппозицию не провоцировать конфликты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как отметили в милиции, сегодня, 7 апреля, в центральной части города проходят массовые мероприятия, организованные представителями разных политических сил и общественных организаций, которые накануне подали в КГГА соответствующие заявки.

Общее заявленное количество участников мероприятий составляет около 20 тыс. человек. Для обеспечения охраны общественного порядка столичной милицией был подготовлен соответствующий расчет сил и средств.

Митинг, организованный оппозиционными силами в рамках акции «Вставай, Украина!», начался в 14.00 возле памятника Т.Шевченко. К этому времени на место проведения акции прибыло более 3 тыс. митингующих.

«Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники столичных правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Руководство столичной милиции заверяет, что работники милиции всегда нацелены на толерантное отношение к участникам массовых мероприятий, обеспечение правопорядка, без оглядки на какие-либо политические пристрастия сторонников различных политических лагерей.

Правоохранительные органы в очередной раз обращаются к организаторам мероприятий с просьбой соблюдать установленный законом порядок проведения митингов и демонстраций, не подстрекать митингующих к конфликтам с сотрудниками правоохранительных органов, а наоборот, содействовать работникам милиции в охране общественного порядка.