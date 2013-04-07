К месту акции оппозиции в Киеве уже стягивают милицию

Как передает корреспондент, около двух десятков автобусов с милицией и спецназовцами находятся на прилегающих к парку улицах, на некоторых из них, в частности на улице Терещенковской, перекрыто движение.

Работники милиции также находятся непосредственно на месте проведения акции – в Парке им. Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в 14.00 возле памятника Т.Шевченко состоится запланированная оппозицией общеукраинская акция протеста против действий властей.

Организаторы ожидают почти 30 тыс. участников.