К месту акции оппозиции в Киеве уже стягивают милицию

11:59, 07 апреля 2013
Политика
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К месту проведения сегодняшней акции оппозиции в Парке им. Т.Шевченко в Киеве стянуты значительные силы милиции.

Милицию привезли на митинг раньше участников / Фото Оксаны Коваленко, УП

Как передает корреспондент, около двух десятков автобусов с милицией и спецназовцами находятся на прилегающих к парку улицах, на некоторых из них, в частности на улице Терещенковской, перекрыто движение.
Работники милиции также находятся непосредственно на месте проведения акции – в Парке им. Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в 14.00 возле памятника Т.Шевченко состоится запланированная оппозицией общеукраинская акция протеста против действий властей.

Организаторы ожидают почти 30 тыс. участников.

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