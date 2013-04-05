Оппозиционные партии назвали города, где проведут акции „Вставай, Украина!”

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь политической партии „УДАР” Оксана Зиновьева.

Она отметила, что акция оппозиции в городе Житомире обязательно состоится, и в ней примут участие депутаты Верховной Рады от партии „УДАР”, поскольку Виталий Кличко лично не сможет присутствовать 6 апреля в Житомире.

О.Зиновьева также проинформировала, что 7 апреля представители „УДАРа” совместно с другими оппозиционными силами примут участие в протестной акции в городе Киеве (парк им. Т.Шевченко, начало в 14.00).

Как рассказал УНИАН и.о. председателя Волынской областной организации ВО „Батькивщина” Григорий Пустовит, 9 апреля акция „Вставай, Украина!” состоится в городе Луцке с участием лидеров оппозиционных сил.

Он сообщил, что начало масштабного митинга оппозиционных сил планируется на 17.00 на Театральной площади города. Перед митингом состоится шествие по центральной части города.

Как сообщил УНИАН народный депутат Украины (фракция „Батькивщина”) Валерий Головко, 13 апреля акция „Вставай, Украина!” с участием лидеров оппозиции А.Яценюка, О.Тягнибока и В.Кличко состоится в городе Полтаве.

Как проинформировал депутат, сбор участников акции запланирован возле памятника Т.Шевченко на улице Конституции. После брифинга лидеров оппозиции, в 12.00 начнется шествие участников акции от улицы Конституции по улице Октябрьской к площади Театральной, где в 13.00 начнется митинг возле театра им. Н.Гоголя.

Как сообщил УНИАН председатель Черниговской областной организации ВО „Свобода” Константин Лубенцов, 14 апреля акция „Вставай, Украина!” состоится в городе Чернигове.

„Предварительно планируется в 14.00 сбор участников на проспекте Мира, дальше состоится брифинг лидеров оппозиции для СМИ. В 15.00 начнется марш с площади возле здания "МегаМаркета" (проспект Мира, 40) к Красной площади. В 15.30 начнется митинг на Красной площади”, - рассказал К.Лубенцов.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая будет длиться два месяца.

Основное требование оппозиции - отставка Президента Виктора Януковича.

Оппозиция на минувшей неделе проводила акции “Вставай, Украина!” в Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах.