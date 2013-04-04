Адвокат Луценко не верит в позитивный приговор по второй кассации

Адвокат Алексей Баганец не верит в позитивное решение Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассации на приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко по делу об организации незаконной слежки за бывшим водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Баганец сказал журналистам.

“Я никогда не имел такой надежды. Пройдя весь процесс Юрия Луценко от суда первой инстанции до последнего суда у меня никакой надежды на кассационный суд нет. Не верю, что в Украине найдется хоть один честный судья, который восстановит нарушенные права Луценко, особенно после вчерашнего судебного заседания и решения... “, - сказал А.Баганец.

В свою очередь, представитель государственного обвинения Сергей Пересунько назвал противоречивой позицию стороны защиты экс-министра и других двух осужденных (бывших офицеров Департамента уголовного розыска МВД Владимира Тарасенко и Олега Павленова - УНИАН).

По мнению прокурора, противоречивость позиций заключается в том, что защитники сначала утверждают, что в ходе судебных заседаний судов двух предыдущих инстанций у их подзащитных были нарушены права на защиту, вызов и допрос свидетелей, с другой стороны - они дают правовую оценку этим обстоятельствам.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях. Таким образом, экс-министр будет отбывать наказание в Менской колонии до конца четырехлетнего срока, который истекает в 2014 году.

В то же время суд отметил, что кассационная жалоба на приговор Ю.Луценко подлежит частичному удовлетворению в части уменьшения возмещения причиненного МВД Украины ущерба с 643 тыс. до 609 тыс. грн.

Также своим постановлением Высший спецсуд оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор бывшему водителю экс-министра Леониду Приступлюку.