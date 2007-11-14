Турчинов боится, что достойные из ПР подерутся

Один из лидеров БЮТ Александр Турчинов считает, что в работе группы по подготовке первого заседания Верховной Рады сложилась "анекдотическая ситуация".

По его словам, заседание группы до сих пор не началось, поскольку Партия регионов уже час решает, кто из них возглавит рабочую группу.

"Там очевидно много достойных... Главное, чтобы не подрались", - сказал Турчинов.

Вместе с тем БЮТ готов ждать решения регионалов "до победного конца" в среду, для того, чтобы определиться с главным вопросом – датой начала сессии.

Эти же намерения подтвердил один из лидеров НУНС Вячеслав Кириленко. По его словам, блок поддержит любую кандидатуру председателя группы, кроме коммунистов.

"Мы готовы ждать хоть до ночи, лишь бы сегодня была определена дата первого заседания. Для нас не важен председатель, важна дата", - сказал Кириленко.

Украинская правда