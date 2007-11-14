Сегодня Тимошенко, Луценко и Богатырева в ВР не пришли

Партия регионов продолжает консультации и в заседании подготовительной группы по организации первого заседания Верховной Рады VI созыва еще продолжается перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Сегодня на заседании подготовительной группы отсутствуют лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, представитель от ПР Раиса БОГАТЫРЕВА и представитель НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО.

В то же время в работе подготовительной группы от ПР принимает участие первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.