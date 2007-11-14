Сегодня Тимошенко, Луценко и Богатырева в ВР не пришли
16:53, 14 ноября 2007Политика
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Регионалы все еще консультируются
|Игорь ШАРОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам представитель Блока Литвина Игорь ШАРОВ.
Сегодня на заседании подготовительной группы отсутствуют лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, представитель от ПР Раиса БОГАТЫРЕВА и представитель НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО.
В то же время в работе подготовительной группы от ПР принимает участие первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.
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