Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Введение «летнего времени» предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.

Как сообщал УНИАН, в первый раз «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.