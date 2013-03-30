Сегодня ночью Украина перейдет на летнее время
19:49, 30 марта 2013Политика
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В Украине 31 марта 2013 года в три часа по киевскому времени переводом часовой стрелки на один час вперед вводится летнее время.
Стрелки часов переведут на час вперед
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.
Введение «летнего времени» предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.
Как сообщал УНИАН, в первый раз «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.
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