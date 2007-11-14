Кто крадет землю во Львове?

Депутаты Львовского городского совета готовят материалы самых резонансных земельных афер во Львове, чтобы представить их секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Ивану ПЛЮЩУ.

Об этом сообщил УНИАН руководитель депутатской фракции УНП во Львовском городском совете Юрий КУЖЕЛЮК.

В свою очередь член Постоянной комиссии природопользования, охраны окружающей среды и благоустройства во Львовском горсовете Вера ЛЯСКОВСКАЯ сообщила журналистам, что депутаты, в частности, представят СНБО материалы двух дел – “о хищении 15 земельных участков на территории Львова под строительство АЗС и попытке незаконно завладеть 350 га Брюховецких лесов, которые находятся возле Львова”.

«Мы будем настаивать, чтобы, в первую очередь, сделали вывод относительно того, что и в одном, и во втором деле - один и тот же "заказчик". У кооператива "Ремонт", который посягает на Брюховецкий лес, и у кооператива "Галицьки страви", которые посягают на 15 участков, - один учредитель. Адрес у этих фирм также один – город Львов, проспект Чорновила, 63", - отметила В.ЛЯСКОВСКАЯ.

Также она отметила, что очень важно, чтобы к проверке соблюдения земельного законодательства во Львовской области пригласили независимых экспертов из других областей.

Как сообщалось, Президент Украины поручил СНБО проверить соблюдение земельного законодательства и прав граждан в сфере земельных отношений во Львовской области.

Поручение Президента Украины относительно проверки Львовской области по соблюдению земельного законодательства городские депутаты Львова расценивают как реакцию на свое обращение.

«25 мая с.г. Львовский городской совет обратился к генеральному прокурору Украины, секретарю СНБО, в Высший совет юстиции и Совет судей по поводу масштабных коррупционных атак, направленных на ограбление особо ценных земель города Львова путем подделки документов и злоупотребления служебным положением со стороны некоторых должностных лиц Госкомзема Украины, нотариальных работников и частных лиц – владельцев мощных частных фирм», - отметил Ю.КУЖЕЛЮК.