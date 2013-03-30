Попова киевский снегопад застал в Вене

Об этом глава КГГА заявил в эфире Шустер LIVE.

"У меня действительно была командировка. Вечером я в 17 улетел в Вену. Я провел там переговоры с бизнес-кругами и нашим послом, который представляет Украину. Предмет переговоров - это наши дни Киева в Вене и некоторые культурные программы, которые мы здесь планируем делать. И в семь часов утра я сел в самолет, и был в десять часов в Киеве в субботу", - сказал Попов.

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"Понимаете, я не могу себе позволить в рабочее время тратить на то, чтобы решать вопросы, которые действительно нужно решать за рубежом. Я это сделал потому, что ожидал, что это выходной день, понимаете? И именно это время определил заранее. И то, что я улетал в пять часов, еще ситуация была совсем другая, понимаете. Если бы она была действительно такая, какую мы все ожидали, все было бы по-другому", - добавил Попов.

Украинская правда