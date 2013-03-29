Посол говорит, что Китай очень заинтересован Украиной

Китай уделяет особое внимание отношениям с Украиной и заинтересован в расширении направлений двустороннего сотрудничества.

Об этом заявил посол КНР в Украине Чжан Сиюнь сегодня во время встречи с вице-премьер-министром Украины Константином Грищенко, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Стороны положительно оценили сотрудничество Украины и КНР в культурно-гуманитарной сфере и договорились углублять сотрудничество на этом направлении.

Вице-премьер-министр отметил, что «совместные украинско-китайские проекты в такой общественно важной отрасли, как здравоохранение, будут способствовать повышению качества отечественной медицины».

В рамках встречи стороны обсудили внедрение новых проектов между Украиной и КНР, в частности в сфере образования, информационных технологий и космической отрасли.