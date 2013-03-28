Китайская авиакомпания начинает полеты в Донецк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил коммерческий директор Международного аэропорта «Донецк» им. С.С. Прокофьева Алексей Дубревский.

По его словам, это будет первый дальнемагистральный рейс из аэропорта «Донецк». Кроме того, это будет единственный на сегодня беспосадочный рейс между Украиной и Китаем.

По словам А.Дубревского, открытие дальнемагистрального рейса Донецк-Хайкоу позволит привлекать транзитный пассажиропоток, так как из аэропорта Хайкоу существует возможность перелетов по другим направлениям юго-восточной Азии.

«Открытие дальнемагистрального рейса очень важно для нас, потому что дает возможность привлекать транзитных пассажиров. Рейс рассчитан не только для туристов, но и для бизнеса, поскольку позволяет осуществлять транзит в юго-восточную Азию», - сказал он.

А.Дубревский также сообщил, что рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А330 или Б767 в зависимости от загрузки. В то же время, по словам генерального директора компании GT Trends Анатолия Бондарева, стоимость перелета на прямом рейсе Донецк-Хайкоу будет существенно ниже, чем стоимость перелета из Украины в Китай через Москву или Стамбул.

Он также сообщил, что на сегодняшний день стоимость туров в китайской провинции Хайнань с авиаперелетом для российских туристов составляет около 1,5 тыс. долл. за 7 дней.

При этом он отметил, что рейс Донецк-Хайкоу позволит формировать более дешевое предложение.

А.Бондарев также отметил, что организация прямого рейса Донецк-Хайкоу стала возможной благодаря специальной программе правительства Китая по поддержке открытия новый чартерных и регулярных рейсов.

Справка УНИАН. Хайкоу – крупнейший город провинции Хайнань, единственного в Китае острова с тропическим климатом. Остров Хайнань расположен на одной широте с Гавайями, из-за чего часто называется «Восточными Гавайями».

Hainan Airlines - китайская авиакомпания со штаб-квартирой в Хайкоу (Хайнань). Крупнейшая частная авиакомпания Китая, занимающая четвёртое место в Китае по размеру воздушного парка, - в парке авиакомпании 113 воздушных судов со средним возрастом 5,7 лет.

Осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные перевозки в около 500 пунктов.

Международный аэропорт «Донецк» в январе обслужил 1 291 рейс и перевез 66,426 тыс. пассажиров, что на 11% больше января 2012 года.

Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.