Подготовительная группа разошлась из ВР

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады VI созыва продолжит свою работу завтра, 14 ноября, в 15.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что во время сегодняшнего заседания не было принято положительного решения относительно избрания председателя Подготовительной группы. А.ТУРЧИНОВ отметил, что БЮТ и НУ-НС как компромисс предлагали избрать на должность председателя Подготовительной группы представителя Блока Литвина Игоря ШАРОВА, однако он снял свою кандидатуру.

Кроме того, по словам А.ТУРЧИНОВА, БЮТ и НУ-НС предлагали избрать двух сопредседателей – от НУ-НС и БЮТ и от Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Однако и это предложение не нашло поддержки.

Еще одним предложением было избрание председателя Подготовительной группы от Партии регионов, его заместителя - от БЮТ и секретаря - от НУ-НС. «Однако и это предложение не было проголосовано», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что вместо этого Партия регионов и КПУ настаивали на том, чтобы председателем подготовительной группы был избран Адам МАРТЫНЮКА.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что отказ второй день подряд избрать председателя Подготовительной группы делается Партией регионов и КПУ «исключительно для того, чтобы затянуть начало работы Верховной Рады».

Несмотря на это, заверил А.ТУРЧИНОВ, Верховная Рада начнет свою работу не позже 26 ноября. Он напомнил, что решения Подготовительной группы носят рекомендательный характер, и потому все организационные вопросы относительно деятельности ВР могут быть проголосованы непосредственно в сессионном зале.

В свою очередь председатель Политсовета НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что БЮТ и НУ-НС демонстрируют готовность к поиску компромисса в вопросе работы Подготовительной группы. «Но Партия регионов, КПУ и Блок Литвина работают исключительно на оттягивание начала работы ВР», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО призвал Партию регионов, КПУ и Блок Литвина прекратить саботаж рабочей группы. «Убежден, что завтра будет найден компромисс, и Подготовительная группа сможет конструктивно работать», - сказал он.