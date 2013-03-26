СМИ: Мониторинговую миссию ПАСЕ не пускают в Украину

Среди прочего он намерен обсудить с украинским руководством второй подряд отказ Киева принять мониторинговую миссию ПАСЕ.

Скорее всего, в середине апреля наблюдатели все же посетят страну. Однако их поздний приезд уже позволил власти минимизировать риск дискуссии о проблемах Украины на апрельской сессии ПАСЕ, сообщает Коммерсант-Украина.

О предстоящем визите в Украину президента Парламентской ассамблеи Совета Европы в пресс-службе ПАСЕ сообщили в пятницу.

Как стало известно, Жан-Клод Миньон среди прочего приедет для того, чтобы выразить недоумение по поводу нежелания Киева сотрудничать с мониторинговой миссией ПАСЕ.

"На протяжении последних двух месяцев содокладчицы ассамблеи по украинскому вопросу Майлис Репс и Мариетта Пурбе-Лундин не могут посетить страну. Власти находят все новые отговорки — то президента нет, то еще что-то",— рассказал источник.

Как известно, Украина находится под мониторингом ПАСЕ, что предполагает инспекции миссий ассамблеи. Планировалось, что докладчицы посетят Украину в первую декаду марта. Эту поездку пришлось перенести на месяц, но новая дата также не была подтверждена украинской стороной.

Отмена последнего визита особенно возмутила ПАСЕ, поскольку в пресс-службе ассамблеи уже анонсировали его проведение 4-5 апреля.

"Киев уведомил содокладчиц, что они не смогут провести встречи в парламенте, поскольку это дни сессии. Хотя раньше Киев, наоборот, отказывался подтверждать визит в непленарные недели, поясняя, что никого не будет на месте",— рассказал источник в ПАСЕ.

Содокладчица ПАСЕ по Украине Майлис Репс подтвердила отмену визита, уточнив аргументацию Киева. По ее словам, это произошло "в связи с тем, что высокопоставленные украинские чиновники 4-5 апреля будут заняты с другими официальными гостями".

Скорее всего, поводом для отказа стали планы проведения 3-4 апреля заседания комитета парламентского сотрудничества (КПС) Украина—ЕС. Между тем, на минувшей неделе Партия регионов сорвала проведение заседания КПС, заблокировав утверждение персонального состава комитета.