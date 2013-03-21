Кличко называет «театром абсурда» ситуацию в ВР

00:06, 21 марта 2013
Политика
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Лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко называет «театром абсурда» ситуацию в Верховной Раде вокруг назначения внеочередных местных выборов.

Первый заместитель председателя ВР Игорь Калетник, спикер Владимир Рыбак и председатель фракции ”УДАР” Виталий Кличко разговаривают во время заседания парламента 20 марта 2013 г.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он отметил, что сегодняшняя ситуация напоминает «театр абсурда». «И если у большинства есть 226 голосов, то давайте голосовать», - призвал В.Кличко.

Он отметил также, что ситуация вокруг назначения городского головы Василькова - «это прецедент, когда любой человек может обратиться в суд и обжаловать любые выборы, в том числе и мэра Киева».

В.Кличко обратил внимание на то, что во время заседания Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления «у Партии регионов никаких замечаний не было. Но на сегодняшний день получили какие-то задания сверху», и поэтому блокируется принятие решения.

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Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты пытались голосовать за назначение внеочередных местных выборов в ряде регионов, однако безрезультатно. Оппозиция не голосует за них, настаивая на принятии парламентом решения о назначении выборов Васильковского городского головы.

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