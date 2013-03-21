Кличко называет «театром абсурда» ситуацию в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он отметил, что сегодняшняя ситуация напоминает «театр абсурда». «И если у большинства есть 226 голосов, то давайте голосовать», - призвал В.Кличко.

Он отметил также, что ситуация вокруг назначения городского головы Василькова - «это прецедент, когда любой человек может обратиться в суд и обжаловать любые выборы, в том числе и мэра Киева».

В.Кличко обратил внимание на то, что во время заседания Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления «у Партии регионов никаких замечаний не было. Но на сегодняшний день получили какие-то задания сверху», и поэтому блокируется принятие решения.

По теме: Ефремов заявляет, что сегодня впервые услышал о Василькове

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты пытались голосовать за назначение внеочередных местных выборов в ряде регионов, однако безрезультатно. Оппозиция не голосует за них, настаивая на принятии парламентом решения о назначении выборов Васильковского городского головы.