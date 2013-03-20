Ефремов заявляет, что сегодня впервые услышал о Василькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов относительно судебного решения по выборам в Василькове.

“Не имею понятия. Я сегодня впервые в зале услышал об этом городе и впервые услышал, что там есть какое-то судебное решение”, - сказал А.Ефремов.

По его словам, если уже имеет место такой факт, то нужно его обсуждать с руководителями фракций и принимать совместное решение. “А сегодня так: пришли одни. У кого-то другого во фракции что-то не сложилось: ой, простите, я изменил точку зрения”, - сказал А.Ефремов.

По его убеждению, завтра Партия регионов проголосует за назначение внеочередных выборов городского головы Василькова.

Также на вопрос журналистов он уточнил, что его фракция определится с датой проведения киевских выборов только по получении решения Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта Верховная Рада, не смогла принять никакого решения относительно назначения внеочередных местных выборов, в частности, выборов городского головы Василькова Киевской области

Народный депутат от Партии регионов Ярослав Москаленко заявил, что «суд рекомендовал ВР воздержаться от голосования по выборам мэра Василькова». По его словам, назначать эти внеочередные выборы при наличии соответствующего судебного производства нельзя, поскольку результаты такого волеизъявления можно обжаловать в любой момент. Я.Москаленко сообщил, что Васильковский горрайонный суд Киевской области удовлетворил иск гражданина Сергеева, признав действия и.о. городского головы Татьяны Гладкой относительно подписания и представления в Верховную Раду ходатайства № 416 о назначении внеочередных выборов противоправными.