Ефремов назвал свободовцев неофашистами

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов назвал депутатов от ВО «Свобода» неофашистами и заявил, что «регионалы» будут продолжать выступать на русском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал после того, как во время его выступления на русском языке фракция «Свобода» скандировала: «Украинский!».

«А по поводу рева, который раздается от неофашистов в нашем зале, я хотел бы еще обратить внимание прессы — когда-то они задавали мне вопрос, почему мы принимаем закон по русскому языку. А вот вам и ответ на этот вопрос, вот вам ростки того режима, когда людям просто пытаются заткнуть глотку. Не заткнете. Не получится у вас это сделать. Мы как выступали, так и будем выступать на языке наших избирателей и на нашем родном языке», - подчеркнул А.Ефремов.