Ефремову не дают выступать на русском - депутаты скандируют «Украинский!»

Народные депутаты требуют от лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова выступать в Верховной Раде Украины на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты скандируют “Украинский!”.

Впрочем, А.Ефремов на это не обращает внимания, и продолжает свое выступление на русском языке.