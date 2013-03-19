Ефремову не дают выступать на русском - депутаты скандируют «Украинский!»
10:43, 19 марта 2013Политика
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Депутаты требуют от Ефремова выступать в Верховной Раде на украинском языке.
Александр Ефремов не обращает внимания
Народные депутаты требуют от лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова выступать в Верховной Раде Украины на украинском языке.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты скандируют “Украинский!”.Впрочем, А.Ефремов на это не обращает внимания, и продолжает свое выступление на русском языке.
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