Азарова возмущает, что оппозиция хочет сменить «капитана»

Отсутствие единства оппозиции и власти во время кризиса препятствует успешному развитию экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Николай Азаров.

В частности, глава правительства отметил, что в годы работы его Кабмина не было периода, когда бы влияние мирового кризиса существенно ослабевало.

"А в это время наша доблестная оппозиция , которая должна была бы быть членом одной государственной команды, и, как говорят, поддерживать корабль на плаву, она то устраивает саботаж, то расскажет, что нужно капитана сменить, то штурман не нравится. А что происходит с таким кораблем, если нет твердого руководства и единого курса? Плохо такому кораблю", - сказал Н.Азаров.