Нардепы собираются в ВР, трибуна - свободна

09:47, 19 марта 2013
Политика
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Народные депутаты готовятся к пленарному заседанию, трибуна парламента не заблокирована.

Рада

Народные депутаты Украины собираются в сессионном зале, трибуна и президиум парламента не заблокированы.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время в сессионном зале находятся около 25 депутатов, в частности от “Батькивщины” и Партии регионов.

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