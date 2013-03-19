Регионал: ПР договоренностей с оппозицией не нарушала

Партия регионов не нарушала договоренностей с оппозицией - ЦИК в рамках действующего закона принял решение о регистрации новых народных депутатов вместо Сергея Власенко и Андрея Варевского.

Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Анатолий Близнюк.

«Да, мы договорились на согласительном совете, приняли решение, но ЦИК, согласно действующему законодательству приняла свое решение. Если оппозиция хочет эту следственную комиссию - пожалуйста, только же сказал Ефремов: вы только условия не ставьте, что вы сначала не делайте того, а потом мы сделаем», - заявил регионал.

Также Близнюк отметил, что непонятно, для чего оппозиции нужна ВСК относительно дела Власенко, ведь решение суда и решение ЦИК уже отменить невозможно.