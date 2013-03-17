Под больницей Тимошенко празднуют Масленицу

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Юлия Германова, в акции принимают участие более 100 сторонников Ю.Тимошенко из Харькова и области.

Люди держат государственные флаги, флаг с изображением экс-премьера, партийную символику, а также транспарант с надписью «Юле - волю!».

Участники акции под крики в поддержку Ю.Тимошенко выпустили в небо на красных воздушных шариках оранжевое бумажное солнце с надписью «Весна победит».

В ответ экс-премьер поздравила своих сторонников, помахав бумажкой в ​​приоткрытое окно палаты на девятом этаже больницы.

Сейчас на импровизированном митинге выступают фольклорные коллективы. На мероприятии присутствует народный депутат Украины Арсен Аваков и депутаты местных советов от оппозиции. Всех прохожих участники акции угощают блинами и компотом.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 Ю.Тимошенко была переведена из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзализныци» для прохождения курса лечения. С тех пор ее реабилитацией руководят врачи берлинской клиники «Шарите».