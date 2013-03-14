Изюмский райсовет передумал протестовать против сланцевого газа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского областного совета, за решение отозвать обращение в парламент сегодня на сессии проголосовало большинство депутатов Изюмской райсовета.

Как отмечается в тексте решения, рассмотрев этот вопрос на основании письма депутата Е.Брюханова и заключения постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного самоуправления, законности, правопорядка, свободы слова, информации и регуляторной политики райсовета, депутаты решили: «Отменить решение ХХХ сессии районного совета VI созыва от 27.02.2013 года № 388-VI «О добыче сланцевого газа на территории Изюмского района».

Аргументация в тексте решения отсутствует.

Как сообщал УНИАН, на сессии 28 февраля депутаты Изюмского районного совета Харьковской области высказались за приостановку разработки месторождений сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской области. Решение обратиться с соответствующими требованиями в Верховную Раду Украины было принято депутатами под давлением общественности района, более 3 тысяч представителей которой пикетировали сессию районного совета. Участники акции собрали 2913 подписей, группа активистов вошла в сессионный зал и потребовала от депутатов принять решение приостановить действие соглашения между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

В феврале 2012 г. Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская обл.) площадей с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителем конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.

17 января 2013 Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовская, часть которой расположена на территории области.

Представители оппозиции выступают против условий указанного соглашения. В Харькове, Изюме и Донецке прошли акции протеста против добычи сланцевого газа в Украине.