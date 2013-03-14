Суд в Киеве завтра решит, выдаст ли Украина экс-премьера Таджикистана

Шевченковский районный суд Киева завтра должен определится, применять ли экстрадиционный арест к бывшему премьер-министру Таджикистана Абдумалику Абдулладжанову, задержанному 5 февраля в международном аэропорту «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе судебного заседания выяснилась проблематичность документальной идентификации личности задержанного, поскольку конвойная служба не привезла личное дело А.Абдулладжанова.

Кроме того, представители Генпрокуратуры Украины не предоставили суду документы, подтверждающие, что бывший премьер Таджикистана действительно имеет в США статус политического беженца.

Выступая с объяснениями в суде, адвокат А.Абдулладжанова Андрей Федур неоднократно подчеркивал, что его доверитель прибыл на территорию Украины на законных основаниях, имея в своих документах индивидуальный код, который присваивается в США лицам, получившим статус политического беженца.

Кроме того, А.Федур подчеркнул что А.Абдулладжанов не является гражданином Таджикистана, поскольку давно утратил гражданство этой страны и постоянно проживает на территории Соединенных Штатов.

Адвокат предоставил суду документы, полученные от Посольства США и Представительства ООН в Украине, подтверждающие особый статус А.Абдулладжанова. А.Федур обратил внимание суда на то, что, согласно подписанным международным соглашениям, Украина не может выдавать человека, имеющего статус беженца, той стране, которую он, опасаясь преследований, покинул.

Судебное заседание продолжится завтра в 11.00.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в международном аэропорту “Борисполь” был задержан гражданина Таджикистана, 1949 года рождения, который 16 лет находился в розыске за совершение ряда преступлений. По данным СМИ, задержанным является бывший премьер-министр Таджикистана А.Абдулладжанов, который был оппонентом Президента этой страны Эмомали Рахмона на выборах 1994 года. Задержание произошло, когда А.Абдуллоджонов прибыл в Украину из США. На родине А.Абдулладжанова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу в 1998 году. По данным Интерпола, А.Абдулладжанов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

На протяжении последнего десятилетия А.Абдулладжанов жил в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что в действительности выиграл выборы в 1994 году, и Президент Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.

В феврале Генеральная прокуратура Таджикистана направила в Киев запрос об экстрадиции бывшего премьера.

Правозащитная организация Amnesty International и Региональное представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев призывали власти Украины не выдавать А.Абдулладжанова Таджикистану.