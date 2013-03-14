В ГПУ уверяют, что никаких новых дел против Тимошенко не возбуждали

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Генпрокуратуры, комментируя сегодняшнее заявление представителей оппозиции по поводу направления ГПУ запроса в ЦИК относительно обстоятельств избрания Ю.Тимошенко народным депутатом в 1996 году.

“Информация о наличии какого-то другого дела - это домыслы соратников Ю.Тимошенко. Никаких дел нет”, - заявили в пресс-службе.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что все запросы и обращения следователь осуществляет в рамках любого уголовного производства, в том числе относительно организации Ю.Тимошенко убийства Евгения Щербаня и растраты 405,5 млн. грн, которые объединены в одно производство.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что следователь действовал исключительно в рамках закона для всестороннего исследования и выяснения обстоятельств дела, а все собранные материалы следствия станут известны во время судебного процесса.

Как сообщалось, сегодня, 14 марта, партия «Батькивщна» заявила, что Генеральная прокуратура Украины требует от Центральной избирательной комиссии предоставить материалы об обстоятельствах избрания Ю.Тимошенко народным депутатом в 1996 году.

«По заказу Президента Виктора Януковича Генеральная прокуратура Украины продолжает изобретать все новые фальсифицированные и надуманные поводы для расправы над лидером оппозиции. По этому позорному делу власть уже не просто перешла границы любого здравого смысла, а дошла до откровенного правового абсурда и прокурорского маразма – исполнители политического заказа Банковой заинтересовались документами об избрании Ю.Тимошенко народным депутатом в 1996 году, когда она победила при поддержке 92% избирателей», - говорится в заявлении.

«Батькивщина» требует от Генпрокуратуры «прекратить фарс вокруг Ю.Тимошенко и не позориться на всю страну и мир, а действительно заниматься защитой прав граждан, объективным расследованием уголовных дел, борьбой с преступностью и коррупцией, которая охватила все высшие властные эшелоны».