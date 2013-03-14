Янукович: Украина будет искать замену российскому газу, если он не подешевеет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мы имеем большую проблему уже три года, над которой мы работаем и не можем найти решения... Почему в Украине сама высокая цена на газ”, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что Украине придется искать альтернативные источники и сокращать объемы поставок российского газа, потому что нынешнюю цену на газ украинская экономика может не выдержать.

В.Янукович отметил, что целью Украины является установление справедливой рыночной цены на газ, но она и не против рассмотрения предложения относительно преференций.

“Мы не будем против, но их цена (преференций) для нас имеет важное значение”, - сказал В.Янукович.