Суд по делу об убийстве Щербаня допрашивает Александру Кужель

В Апелляционном суде Киева начался допрос народного депутата Александры Кужель, которая выступает в качестве свидетеля по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», председательствует на заседании следственный судья Печерского райсуда столицы Анна Крыжанивская.

Обвиняемую Юлию Тимошенко на судебное заседание опять не доставили.

«Пенитенциарная служба делает невозможной доставку Юлии Тимошенко», - сказал на судебном заседании адвокат А.Плахотнюк.

Он сообщил, что по состоянию на вчерашний день, когда встречался с Ю.Тимошенко, никаких актов тюремщики не составляли. «Уверен, что у пенитенциарной службы отсутствует письменное или устное заявление Юлии Тимошенко о якобы нежелании принимать участие в судебном заседании», - отметил адвокат.

А.Плахотнюк также напомнил, что никаких решений суда о проведении по делу Е.Щербаня видеоконференций не было, поэтому он удивлен позицией пенитенциарной службы, «которая сама что-то решает, а затем пишет в свои документах о якобы отказе».

Адвокат подчеркнул, что законодательством не предусмотрена норма о составлении тюремщиками каких-то актов. «Это ноу-хау пенитенциарной службы», - сказал он.

«Пенитенциарная служба занимается пиар-кампанией по дискредитации Юлии Тимошенко», - отметил А.Плахотнюк.

На судебном заседании также присутствует защитник Ю.Тимошенко Андрей Кожемякин. В зале находится сын Е.Щербаня.

Несмотря на отсутствие Ю.Тимошенко, судья решила проводить допрос свидетеля.

Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева 13 февраля начал проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве депутата Е.Щербаня.

Сегодня пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщила, что Ю.Тимошенко опять отказалась от этапирования в Киев для участия в заседании суда.