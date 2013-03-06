Фюле считает, что лишение Власенко мандата - не европейский путь

Лишение народного депутата Сергея Власенко его мандата - это не европейский путь и вряд ли приближает Украину к Евросоюзу. Так считает еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.

"Лишение депутата своего мандата, как это было сделано в случае Власенко, - не европейский путь. Приближает ли это Украину к ЕС?", - Так прокомментировал Фюле на своей странице в Twitter последнее развитие событий в Украине, связанных с лишением Власенко его депутатского мандата, - сообщает ТВi.

Как известно, сегодня Высший административный суд Украины отнял у Сергея Власенко мандат депутата.