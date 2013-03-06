Фюле считает, что лишение Власенко мандата - не европейский путь
20:44, 06 марта 2013Политика
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Европейский политик намекнул украинским властям, что они отдаляется от ЕС.
Штефан Фюле намекнул, что Украина отдаляется от ЕС
Лишение народного депутата Сергея Власенко его мандата - это не европейский путь и вряд ли приближает Украину к Евросоюзу. Так считает еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.
"Лишение депутата своего мандата, как это было сделано в случае Власенко, - не европейский путь. Приближает ли это Украину к ЕС?", - Так прокомментировал Фюле на своей странице в Twitter последнее развитие событий в Украине, связанных с лишением Власенко его депутатского мандата, - сообщает ТВi.
Как известно, сегодня Высший административный суд Украины отнял у Сергея Власенко мандат депутата.
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