Рабиновичу перед покушением предлагали продать еврейский новостной канал

Президент ФК "Арсенал" (Киев), сопредседатель Европейского еврейского парламента, президент Всеукраинского еврейского конгресса, бизнесмен Вадим Рабинович заявляет, что за несколько дней до покушения на него ему предлагали продать Первый еврейский международный новостной телеканал Jewish News One (JN1).

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

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«Народный депутат, помощник премьер-министра сказал, что если в течение недели я не перепишу канал, значит, я его все равно перепишу, но после силовых акций, покушений и неприятностей», - сказал В.Рабинович.

Бизнесмен подчеркнул, что после состоявшегося разговора он написал обращение на имя генерального прокурора.

«Меня никто до покушения даже не вызвал спросить, что происходит», - отметил В.Рабинович.

По его словам, когда он обратился в милицию, то в протоколе инцидент уже был описан как хулиганство.

В то же время бизнесмен не может с уверенностью сказать, была ли заранее подготовлена данная формулировка или нет.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Киеве около 15.36 в районе станции метро "Кловская" (улица Мечникова) было совершено покушение на жизнь В.Рабиновича.

По информации MIGnews.com.ua, в его автомобиль, который выезжал со двора офиса, со стороны пустующего соседнего дома было брошено взрывное устройство. Автомобиль поврежден.

5 марта столичная милиция сообщила, что открыла уголовное производство по статье «Хулиганство» в связи с попыткой подрыва автомобиля В.Рабиновича.