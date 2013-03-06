Кличко просит отдать регламентный комитет оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил журналистам сегодня в Высшем административном суде Украины.

В.Кличко заявил, что, независимо от того, какое решение примет ВАСУ по делу народного депутата Сергея Власенко, оппозиция будет требовать, чтобы председатель Регламентного комитета (Владимир Макеенко, представитель Партии регионов - УНИАН) не остался (на этом посту). Он напомнил, что оппозиция имеет весомые доказательства того, что решение Регламентного комитета, касающееся заключения о несовместимости депутатского мандата С.Власенко с его адвокатской деятельностью, было фальсифицировано.

“Будем инициировать, чтобы Регламентный комитет возглавлял другой человек - представитель оппозиции”, - сказал В.Кличко.

Со своей стороны лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок, также присутствующий в суде, сказал, что такое решение может быть принято путем внесения изменений в постановление Верховной Рады о распределении парламентских комитетов.