Янукович сегодня в Каневе вручит Шевченковскую премию
11:40, 06 марта 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович находится с рабочей поездкой в Черкасской области.
Янукович сегодня - в Черкасской области
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, он примет участие в церемонии открытия Черкасского областного диагностического консультативного центра коммунального заведения «Черкасская областная больница» Черкасского областного совета.
Также Президент ознакомится с работой Центра предоставления административных услуг.
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В Каневе глава государства проведет заседание Общественного гуманитарного совета, посвященное подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. После заседания Совета состоится вручение Национальных премий Украины имени Т.Шевченко.
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