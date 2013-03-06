Янукович сегодня в Каневе вручит Шевченковскую премию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, он примет участие в церемонии открытия Черкасского областного диагностического консультативного центра коммунального заведения «Черкасская областная больница» Черкасского областного совета.

Также Президент ознакомится с работой Центра предоставления административных услуг.

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В Каневе глава государства проведет заседание Общественного гуманитарного совета, посвященное подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко. После заседания Совета состоится вручение Национальных премий Украины имени Т.Шевченко.