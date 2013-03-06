Если бы выборы президента состоялись в конце февраля (опрос)
Если бы выборы Президента Украины проходили в конце февраля 2013 года, то во втором туре Виктору Януковичу противостоял бы Виталий Кличко или Арсений Яценюк (при поддержке Юлии Тимошенко).
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
В соответствии с опросом, если бы выборы Президента Украины проходили в конце февраля 2013 года, то участие у них приняли бы около 70% избирателей.
В частности, В.Януковича поддержали бы 25,1% опрошенных (из числа те, кто бы принял участие в выборах), 15,1% – В.Кличко, 13,9% – Ю.Тимошенко, 7,9% – Олега Тягнибока, 7,7% – Петра Симоненко, 7,4% – А.Яценюка. Остальных политиков поддерживают гораздо меньше: 1,7% – Анатолия Гриценко, 1,5% – Сергея Тигипко, 1,2% – Петра Порошенко, 1,1% – Наталию Королевскую, остальных политиков – 4%, не определились – 11,1%, «против всех» – 2,3%.
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В случае если Ю.Тимошенко не будет принимать участия в выборах, тройка лидеров выглядит следующим образом: В.Януковича поддержали бы 25,1% опрошенных, 16,8% – В.Кличко, 15,1% – А.Яценюка. Кроме того, 8,9% поддержали бы О.Тягнибока, 7,7% – П.Симоненко, 2,2% – А.Гриценко, 1,7% – С.Тигипко, 1,4% – П.Порошенко, 1,4% – Н.Королевскую, остальных политиков – свыше 4%, не определились – 12,6%, «против всех» – 2,3%.
Важно добавить, что почти 60% избирателей Ю.Тимошенко (если последняя не будет принимать участия в выборах) готовы проголосовать в первом туре выборов за А.Яценюка, каждый десятый поддержал бы В.Кличко, столько же – О.Тягнибока, каждый шестой – не определился или «против всех».
Таким образом, если бы выборы Президента Украины проходили в конце февраля 2013 года, то во втором туре В.Януковичу противостоял бы В.Кличко или А.Яценюк (Ю.Тимошенко).
Принимая во внимание то, что в совокупности оппозиционные силы имеют более высокую поддержку в обществе, В.Янукович рискует проиграть ІІ тур президентских избирателей практически каждому из лидеров оппозиционных партий, представленных в парламенте. При этом шансы В.Кличко в настоящее время являются самыми высокими, высоки шансы на победу у А.Яценюка и Ю.Тимошенко, немного ниже – у О.Тягнибока.
Так, если бы выборы Президента Украины состоялись в конце февраля 2013 и во второй тур вышли В.Янукович и В.Кличко, то 30,2% опрошенных (из числа тех, кто намерен голосовать) поддержали бы действующего Президента, 49% – лидера партии «УДАР», 11,6% – не поддержали бы никого и 9,2% – не определились.
Если бы во второй тур вышли В.Янукович и А.Яценюк, то 33% опрошенных поддержали бы действующего главу государства, 40% – лидера партии «Батькивщина», 18,4% – не поддержали бы никого из них и 8,6% – не определились относительно своего выбора.
Если бы во второй тур вышли В.Янукович и Ю.Тимошенко, то 33,2% опрошенных поддержали бы действующего Президента, 36,4% – экс-премьера и лидера партии «Батькивщина», 22,4% – не поддержали бы никого и 8% – не определились.
Если бы во второй тур вышли В.Янукович и О.Тягнибок, то 33,5% опрошенных поддержали бы действующий главу государства, 32,3% – лидера «Свободы», 23,4% – не поддержали бы никого и 10,8% – не определились относительно своего выбора.
Следует добавить, что за год в «рейтингах второго тура» существенно прибавили В.Кличко (с 37 до 49%) и О.Тягнибок (с 24 до 32%). Также прибавил и А.Яценюк (с 38 до 40%). С другой стороны, прибавил и действующий Президент, однако этот прирост не столь ощутимый.
Несмотря на то, что в президентском рейтинге А.Яценюк уступает Ю.Тимошенко почти в два раза, во втором туре его готовы поддержать больше избирателей, чем Ю.Тимошенко. Избиратели В.Кличко меньше склонны поддерживать А.Яценюка и Ю.Тимошенко во втором туре, чем наоборот. Также, избиратели А.Яценюка меньше склонны поддерживать О.Тягнибока. Интересно, что избиратели А.Яценюка также меньше склонны поддерживать и Ю.Тимошенко. Вместе с тем, если во второй тур выйдет А.Яценюк, его поддержат почти 90% сторонников Ю.Тимошенко, 75% – В.Кличко, 60% – О.Тягнибока.
Сторонники П.Симоненко и С.Тигипко скорее будут голосовать за В.Януковича, а А.Гриценко и П.Порошенко – против.
*** Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.
Метод исследования: личное формализованное интервью в соответствии с опросником (face to face)
Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не больше 2,2%, для значений, близких к 30%, - не больше 2%, для значений, близких к 10%, - не больше 1,3%, для значений, близких к 5%, - не больше 1%
Сроки проведения исследования: 22 – 28 февраля 2013 г.