Если бы выборы президента состоялись в конце февраля (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

В соответствии с опросом, если бы выборы Президента Украины проходили в конце февраля 2013 года, то участие у них приняли бы около 70% избирателей.

В частности, В.Януковича поддержали бы 25,1% опрошенных (из числа те, кто бы принял участие в выборах), 15,1% – В.Кличко, 13,9% – Ю.Тимошенко, 7,9% – Олега Тягнибока, 7,7% – Петра Симоненко, 7,4% – А.Яценюка. Остальных политиков поддерживают гораздо меньше: 1,7% – Анатолия Гриценко, 1,5% – Сергея Тигипко, 1,2% – Петра Порошенко, 1,1% – Наталию Королевскую, остальных политиков – 4%, не определились – 11,1%, «против всех» – 2,3%.

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В случае если Ю.Тимошенко не будет принимать участия в выборах, тройка лидеров выглядит следующим образом: В.Януковича поддержали бы 25,1% опрошенных, 16,8% – В.Кличко, 15,1% – А.Яценюка. Кроме того, 8,9% поддержали бы О.Тягнибока, 7,7% – П.Симоненко, 2,2% – А.Гриценко, 1,7% – С.Тигипко, 1,4% – П.Порошенко, 1,4% – Н.Королевскую, остальных политиков – свыше 4%, не определились – 12,6%, «против всех» – 2,3%.

Важно добавить, что почти 60% избирателей Ю.Тимошенко (если последняя не будет принимать участия в выборах) готовы проголосовать в первом туре выборов за А.Яценюка, каждый десятый поддержал бы В.Кличко, столько же – О.Тягнибока, каждый шестой – не определился или «против всех».

Таким образом, если бы выборы Президента Украины проходили в конце февраля 2013 года, то во втором туре В.Януковичу противостоял бы В.Кличко или А.Яценюк (Ю.Тимошенко).

Принимая во внимание то, что в совокупности оппозиционные силы имеют более высокую поддержку в обществе, В.Янукович рискует проиграть ІІ тур президентских избирателей практически каждому из лидеров оппозиционных партий, представленных в парламенте. При этом шансы В.Кличко в настоящее время являются самыми высокими, высоки шансы на победу у А.Яценюка и Ю.Тимошенко, немного ниже – у О.Тягнибока.

Так, если бы выборы Президента Украины состоялись в конце февраля 2013 и во второй тур вышли В.Янукович и В.Кличко, то 30,2% опрошенных (из числа тех, кто намерен голосовать) поддержали бы действующего Президента, 49% – лидера партии «УДАР», 11,6% – не поддержали бы никого и 9,2% – не определились.

Если бы во второй тур вышли В.Янукович и А.Яценюк, то 33% опрошенных поддержали бы действующего главу государства, 40% – лидера партии «Батькивщина», 18,4% – не поддержали бы никого из них и 8,6% – не определились относительно своего выбора.

Если бы во второй тур вышли В.Янукович и Ю.Тимошенко, то 33,2% опрошенных поддержали бы действующего Президента, 36,4% – экс-премьера и лидера партии «Батькивщина», 22,4% – не поддержали бы никого и 8% – не определились.

Если бы во второй тур вышли В.Янукович и О.Тягнибок, то 33,5% опрошенных поддержали бы действующий главу государства, 32,3% – лидера «Свободы», 23,4% – не поддержали бы никого и 10,8% – не определились относительно своего выбора.

Следует добавить, что за год в «рейтингах второго тура» существенно прибавили В.Кличко (с 37 до 49%) и О.Тягнибок (с 24 до 32%). Также прибавил и А.Яценюк (с 38 до 40%). С другой стороны, прибавил и действующий Президент, однако этот прирост не столь ощутимый.

Несмотря на то, что в президентском рейтинге А.Яценюк уступает Ю.Тимошенко почти в два раза, во втором туре его готовы поддержать больше избирателей, чем Ю.Тимошенко. Избиратели В.Кличко меньше склонны поддерживать А.Яценюка и Ю.Тимошенко во втором туре, чем наоборот. Также, избиратели А.Яценюка меньше склонны поддерживать О.Тягнибока. Интересно, что избиратели А.Яценюка также меньше склонны поддерживать и Ю.Тимошенко. Вместе с тем, если во второй тур выйдет А.Яценюк, его поддержат почти 90% сторонников Ю.Тимошенко, 75% – В.Кличко, 60% – О.Тягнибока.

Сторонники П.Симоненко и С.Тигипко скорее будут голосовать за В.Януковича, а А.Гриценко и П.Порошенко – против.

*** Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод исследования: личное формализованное интервью в соответствии с опросником (face to face)

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не больше 2,2%, для значений, близких к 30%, - не больше 2%, для значений, близких к 10%, - не больше 1,3%, для значений, близких к 5%, - не больше 1%

Сроки проведения исследования: 22 – 28 февраля 2013 г.