Если бы выборы в парламент прошли сегодня (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

В частности, по данным социологов, если бы выборы в ВР проходили в конце февраля, то участие в них приняли бы около двух третей избирателей. Самый высокий уровень мобилизации фиксируется на Западе, самый низкий – на Донбассе и Юге страны, где участие в выборах подтвердили лишь около половины избирателей.

По результатам исследования, победу получила бы Партия регионов. Так, 24,9% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 19,3% – за «Батькивщину», 18,1% – за «УДАР», 11,9% – за «Свободу», 8,7% – за Коммунистическую партию. Еще 1,2% избирателей поддержали бы партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!», менее 1% – Радикальную партию Олега Ляшко и «Нашу Украину». Остальные партии – 2,7%, не определились с выбором – 11,8% респондентов.

Для корректного сравнения показателей партий с результатами выборов, было проведено перераспределение «неопределившихся».

В результате получаем: если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце февраля 2013 года, то за Партию регионов проголосовали бы 28,2% избирателей, за «Батькивщину» – 22%, за партию «УДАР» – 20,4%, за «Свободу» – 13,5%, за КПУ – 10%. Другие партии – около 6%.

Таким образом, по сравнению с результатами парламентских выборов 28 октября 2012 года, наблюдаются тенденции:

Совокупная поддержка оппозиционных партий («Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы») увеличилась с 50 до 56%, в то же время совокупная поддержка партий, которые формируют большинство в парламенте (Партии регионов и КПУ), уменьшилась с 43 до 38%.

«Новые» парламентские партии («УДАР» и «Свобода») прибавили в поддержке, «старые» («Батькивщина», Партия регионов и КПУ) – потеряли.

Партия регионов остается единоличным лидером симпатий избирателей Донбасса, Юга и Востока страны. В свою очередь, «Батькивщина» на Западе делит первенство со «Свободой» и «УДАРом», в Центре и Севере – с «УДАРом».

«УДАР» продолжает поддерживать преимущественно молодежь, КПУ – старшие люди. Наиболее образованный электорат у «Свободы» и «УДАРа», наименее – у КПУ. Также в электорате «Свободы» и «УДАРа» больше всего работающих, а в электорате КПУ доминируют пенсионеры.

«Батькивщину» больше поддерживают в селах, Партию регионов и КПУ – в городах.

Как и на выборах, «УДАР» и «Свободу» больше поддерживают мужчины, «Батькивщину», Партию регионов и КПУ – женщины.

Избиратели «Свободы» и «Батькивщины» преимущественно украиноязычные. Интересно, за последних полгода доля украиноязычных в электорате «Свободы» уменьшилась с 75 до 68%, в то же время увеличилось количество тех, которые общаются дома на обоих языках или русском. В структуре сторонников КПУ и Партии регионов более половины - русскоязычные, четверть разговаривают дома на обоих языках, еще четверть – на украинском. Среди избирателей «УДАРа» половина разговаривают дома на украинском, половина – на русском или на обоих. Среди «неопределившихся» больше русскоязычных, что логично, поскольку больше всего «неопределившихся» фиксируется на Юге, Востоке и Донбассе.

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Аудитория исследования: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).

Погрешность репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5%, - не более 1%

Сроки проведения исследования: 22 – 28 февраля 2013 г.

Распределение областей:

Запад: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая;

Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская;

Север: г. Киев, Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская;

Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, г. Севастополь;

Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская;

Донбасс: Донецкая, Луганская.